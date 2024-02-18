Пельменный забег состоится в Комсомольске-на-Амуре

На самом фестивале гостей ждут выставки, мастер-классы, игры на свежем воздухе, футбол в валенках, ростовые фигуры, юмористический керлинг. Но то, что больше всего ждут участники, — пельменный забег и дегустация пельменей. Их можно будет попробовать в разных вариациях, купить полуфабрикаты, чтобы приготовить дома. Цена, к слову, будет фиксированной, так что по карману не ударит. А еще состоится кулинарный конкурс пельменей.