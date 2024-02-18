Пельменный забег состоится в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре стартовал второй гастрономический фестиваль «День пельмень». Впервые его провели в городе Юности в прошлом году.
Мероприятие началось 18 февраля в 12 часов и продлится до 17:00 на Театральной площади города. Там же можно получить анкету региональной викторины «Всейсемьей27».
На самом фестивале гостей ждут выставки, мастер-классы, игры на свежем воздухе, футбол в валенках, ростовые фигуры, юмористический керлинг. Но то, что больше всего ждут участники, — пельменный забег и дегустация пельменей. Их можно будет попробовать в разных вариациях, купить полуфабрикаты, чтобы приготовить дома. Цена, к слову, будет фиксированной, так что по карману не ударит. А еще состоится кулинарный конкурс пельменей.
Здесь же можно заполнить анкету для краевой викторины «Всейсемьей27». Главный приз очень внушительный — современный автомобиль. А еще участники получат 30 000 подарочных сертификатов номиналом от 1000 до 4000 рублей.