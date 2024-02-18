В Хабаровске создают оркестр будущего

Отбор прошел в рамках проекта «Оркестр будущего -— Дальневосточный детско-юношеский народный оркестр», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительство Хабаровского края.
Сам отборочный этап начался в конце прошлого года и продлился с 7 ноября по 15 января. В числе победителей отборочного конкурса музыканты со всего ДФО.
Все победители воспитанники детских музыкальных школ и школ искусств, студенты средних и высших музыкальных учебных заведений, а также профессиональные музыканты.