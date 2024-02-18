В Тогучине планируют построить школу, бассейн и провести газ

Что касается проектов на ближайшее будущее, то, по словам депутата, средства на проектирование бассейна в Тогучине уже заложены в поправках областного бюджета. Елена Тырина также отметила, что будет добиваться строительства новой школы в Тогучине и прокладки газопровода до города и тех муниципальных образований, которые запланированы.