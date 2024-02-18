В Тогучине планируют построить школу, бассейн и провести газ

Депутаты регионального парламента Елена Тырина и Фёдор Николаев провели личный прием жителей Тогучинского района. Последние обращались к народным избранникам с самыми разными вопросами. Большинство из них были о ЖКХ — стоимость услуг по холодному водоснабжению и переселение из аварийного жилья.
«Одно из обращений касалось работы ночного кафе. Местные жители пожаловались депутатам, что молодежь там ведет себя буйно и вызывающе, порой доходит до стрельбы и поножовщины, не говоря уже о шуме по ночам. Мы оперативно обсудили этот вопрос с главой города. Думаю, в ближайшее время ситуация разрешится», — заверил Николаев.
Что касается проектов на ближайшее будущее, то, по словам депутата, средства на проектирование бассейна в Тогучине уже заложены в поправках областного бюджета. Елена Тырина также отметила, что будет добиваться строительства новой школы в Тогучине и прокладки газопровода до города и тех муниципальных образований, которые запланированы.