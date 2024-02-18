Экс-участницу шоу «Пацанки» из Норильска арестовали за наркотики

14 февраля в Санкт-Петербурге задержали уроженку Норильска Диану Янголенко, которая стала известна после участия в шоу «Пацанки». Там она неоднократно рассказывала о наркотической зависимости.
Сейчас девушку подозревают в сбыте наркотиков. В ее квартире нашли 6 граммов марихуаны, весы.
В отношении Янголенко возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Девушка пробудет под стражей до 13 апреля, после ей вынесут наказание.
Девушка ведет бурную жизнь после проекта. Недавно она даже инсценировала свою смерть.