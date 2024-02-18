Рабочая неделя в Омске начнется с опасного погодного явления

Февраль стал, вероятно, самым холодным месяцев в Омской области этой зимой. После коротких периодов потепления столбик термометра уверенно держится на отметке в минус 25 градусов.
В выходные температура и вовсе опустилась почти до критических −30 градусов.
Начало недели снова испытает омичей на прочность. По данным Обь-Иртышского УГМС, ожидается туман и изморозь. Водителям и пешеходам стоит быть особенно внимательными.
Впрочем, есть и хорошие новости. Уже в ближайшие дни лютые морозы отступят и температура за окном повысится до −15…-20 градусов.
Весна не за горами.