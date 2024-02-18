На выставке-форуме «Россия» представлен проект межвузовского кампуса Хабаровска

Инициативу презентовали в тематический день «Наука и университеты». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, представители края рассказали о системе высшего образования региона, провели презентацию межвузовского кампуса Хабаровска.
Зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов отметил, что в 2023 году в вузы Хабаровска поступали абитуриенты из 63 субъектов. Среди них были жители разных регионов от Камчатки до Калининграда. В крае получают образование будущие врачи, специалисты IТ-направления, лингвисты и другие.
В общей сложности обучаются в хабаровских вузах сейчас около 40 тысяч студентов. При этом три вуза участвуют в программе академического лидерства «Приоритет 2030». В планах построить межвузовский кампус, который и был представлен в Москве на выставке. Кстати, гости этого мероприятия могли поучаствовать в мастер-классах по профессиональной ориентации школьников «Игровизация в IT образовании», «Учись в КнАГУ» и других.