На выставке-форуме «Россия» представлен проект межвузовского кампуса Хабаровска

В общей сложности обучаются в хабаровских вузах сейчас около 40 тысяч студентов. При этом три вуза участвуют в программе академического лидерства «Приоритет 2030». В планах построить межвузовский кампус, который и был представлен в Москве на выставке. Кстати, гости этого мероприятия могли поучаствовать в мастер-классах по профессиональной ориентации школьников «Игровизация в IT образовании», «Учись в КнАГУ» и других.