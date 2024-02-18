Для жителей Волгограда рабочая неделя начнется со снегопада

В ночь на 19 февраля температура опустится до −9 градусов в Волгограде и по области. Днем в городе ожидается потепление до −1, в регионе — до 0 градусов. Утро начнется для волгоградцев со снега и мокрого снега, который будет идти и днем. Южный ветер не превысит скорости 13 м/с.