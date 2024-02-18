Для жителей Волгограда рабочая неделя начнется со снегопада

По прогнозам синоптиков волгоградского ЦГМС, в это воскресенье, 18 февраля, в областном центре днем температура воздуха составит −3…-5 градусов. По области будет чуть теплее — температура поднимется до 0 градусов. Ветер юго-восточный 8−13 м/с.
В ночь на 19 февраля температура опустится до −9 градусов в Волгограде и по области. Днем в городе ожидается потепление до −1, в регионе — до 0 градусов. Утро начнется для волгоградцев со снега и мокрого снега, который будет идти и днем. Южный ветер не превысит скорости 13 м/с.
Небольшие осадки днем обещают и во вторник. Температура воздуха останется в тех же пределах, что и в первый рабочий день. А вот ветер станет холоднее, поменяв направление на северо-восточное.
Все это время в регионе обещают гололедицу на дорогах, поэтому водителям и пешеходам стоит быть особенно внимательными. По возможности стоит отказаться от дальних поездок и временно пересесть на общественный транспорт.