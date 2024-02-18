Подарок Путина перед выборами: что ждёт неработающих пенсионеров с 1 марта 2024 года

Законопроект об индексации пенсий неработающих пожилых россиян на 7,5% одобрила Госдума в первом чтении. Новые льготы станут доступны с 1 марта 2024 года..
Законодательно обеспечить индексацию поручил президент РФ Владимир Путин. Нововведение затронет более 32 миллионов россиян. Средняя пенсия в категории неработающих пенсионеров может достигнуть 23 449 рублей.
В 2024 году также вырастет пенсионный коэффициент с 129 до 133 рублей и фиксированная выплата к пенсии с 7567 до 8135 рублей. На это выделят около 234 млрд из дополнительного бюджета — их уже заложили в проекте федерального бюджета на следующий год.
Ранее BFM-Новосибирск сообщал, что пенсионерам могут повысить пенсию на 20%.