Подарок Путина перед выборами: что ждёт неработающих пенсионеров с 1 марта 2024 года

В 2024 году также вырастет пенсионный коэффициент с 129 до 133 рублей и фиксированная выплата к пенсии с 7567 до 8135 рублей. На это выделят около 234 млрд из дополнительного бюджета — их уже заложили в проекте федерального бюджета на следующий год.