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Рекорд 2023 года не побит: в Новосибирске прошел фестиваль иглу

В нем участвовало 180 команд.

Вчера на Обском море возвели город эскимосов. Несмотря на ветер и 20-градусный мороз, участники фестиваля по строительству зимних хижин — иглу — излучали только положительные эмоции.

«В фестивале, который проходил на пляжах ОбьГЭСа, поучаствовали 1300 человек и 180 команд», — сообщили в мэрии Новосибирска.

Отметим, что побить рекорд прошлогоднего фестиваля не удалось. В 2023-м на Обское море строить город эскимосов приехали больше двух тысяч человек. В соревновательной части было 327 команд, которые построили 198 иглу.

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