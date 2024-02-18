Рекорд 2023 года не побит: в Новосибирске прошел фестиваль иглу

Вчера на Обском море возвели город эскимосов. Несмотря на ветер и 20-градусный мороз, участники фестиваля по строительству зимних хижин — иглу — излучали только положительные эмоции.
«В фестивале, который проходил на пляжах ОбьГЭСа, поучаствовали 1300 человек и 180 команд», — сообщили в мэрии Новосибирска.
Отметим, что побить рекорд прошлогоднего фестиваля не удалось. В 2023-м на Обское море строить город эскимосов приехали больше двух тысяч человек. В соревновательной части было 327 команд, которые построили 198 иглу.