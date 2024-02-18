В Новосибирске прошел фестиваль иглу «Город Эскимосов»: 25 морозных фото со снежной стройки

Даже мороз −24 градуса не смог остановить участников фестиваля, которые укутавшись в шарфы и капюшоны, согревались чаем и строили снежные хижины. В зимней стройке участвовали в том числе дети и домашние питомцы, которые радовались необычной прогулке.