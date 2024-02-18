В Новосибирске прошел фестиваль иглу «Город Эскимосов»: 25 морозных фото со снежной стройки

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Даже мороз −24 градуса не смог остановить участников фестиваля, которые укутавшись в шарфы и капюшоны, согревались чаем и строили снежные хижины. В зимней стройке участвовали в том числе дети и домашние питомцы, которые радовались необычной прогулке.
На фестивале также были организованы площадки, где можно было прослушать лекции о традициях северного народа. Кроме того, все желающие могли научиться управлять собачьими упряжками и покормить северных оленей.
Общее количество участников фестиваля составило более 1 500 человек. Фестиваль продолжался с утра и до наступления темноты. Вечером с нежном городе зажгли свечи в хижинах и дали фейерверк.
Фото Александра Свирщевского.