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В Новосибирске прошел фестиваль иглу «Город Эскимосов»: 25 морозных фото со снежной стройки

Более 1,5 тысячи жителей города собрались на пляжах «Бумеранг» и «У моря Обского» Новосибирского водохранилища, чтобы построить национальный дом эскимосов — иглу из снежных блоков.
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Даже мороз −24 градуса не смог остановить участников фестиваля, которые укутавшись в шарфы и капюшоны, согревались чаем и строили снежные хижины. В зимней стройке участвовали в том числе дети и домашние питомцы, которые радовались необычной прогулке.

На фестивале также были организованы площадки, где можно было прослушать лекции о традициях северного народа. Кроме того, все желающие могли научиться управлять собачьими упряжками и покормить северных оленей.

Общее количество участников фестиваля составило более 1 500 человек. Фестиваль продолжался с утра и до наступления темноты. Вечером с нежном городе зажгли свечи в хижинах и дали фейерверк.

Фото Александра Свирщевского.

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