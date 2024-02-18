Ледовую композицию из замерзших волн создали на Байкале

Вдоль береговой линии острова Ольхон на Байкале открылся парк монументальной ледовой скульптуры Olkhon Ice Fest (0+). На протяжении 1 км изо льда замерзших волн создали образы персонажей древних сказок и преданий северных народов мира. Как уточняется на сайте проекта, парк будет работать по 15 марта. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.