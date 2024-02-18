Рейд против мигрантов провели в Хабаровске

Внезапный рейд провели сотрудники ФСБ, полицейские и росгрардейцы. В первую очередь проверялась правомочность присутствия мигрантов на территории России, также был поиск мигрантов, которым пришла повестка в военкомат, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Хабаровскому краю.
Всего задержаны семь десятков человек. Среди них 8 недавно получивших российское гражданство, а также повестки в военкомат. По повестке мужчины в военкомат не явились.
Преступления, которые совершаются мигрантами в регионе, вызывают обеспокоенность у населения, и подобные рейды призваны снизить количества преступлений среди нелегалов.