Михаил Дегтярев поздравил с юбилеем выдающегося хоккеиста из Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил с днем рождения одного из самых выдающихся нападающих региона — почетного президента хоккейного клуба «Амур» Александра Могильного. Спортсмену исполнилось 55 лет.
В хоккей он играет с детства. Александр Геннадьевич родом из Хабаровска, и здесь он начал свою карьеру. Сначала играл за команду «Юность» на открытой коробке в Первом микрорайоне, а потом, когда ему исполнилось 14, отличился в составе СКА. Это был его первый серьезный матч, и в нем он забил шайбу. Потом уже покорил столицу России, а дальше — мир.
— Знаменитых и заслуженных хоккеистов в мире много, но Александр Могильный даже среди них занимает особое место. Он — один из лишь семи наших соотечественников, входящих в Тройной золотой клуб для победителей Чемпионата мира, Олимпийских игр и обладателей Кубка Стэнли. В мировом хоккее Могильный выиграл все, — рассказал Михаил Дегтярев.