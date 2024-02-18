Михаил Дегтярев поздравил с юбилеем выдающегося хоккеиста из Хабаровского края

В хоккей он играет с детства. Александр Геннадьевич родом из Хабаровска, и здесь он начал свою карьеру. Сначала играл за команду «Юность» на открытой коробке в Первом микрорайоне, а потом, когда ему исполнилось 14, отличился в составе СКА. Это был его первый серьезный матч, и в нем он забил шайбу. Потом уже покорил столицу России, а дальше — мир.