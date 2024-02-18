Почему увеличился рост заведений грузинской кухни в Новосибирске: объяснили рестораторы

Как сообщает портал «BFM-Новосибирск», на сегодняшний день в Новосибирске насчитывается 43 заведения грузинской кухни. Отмечается, что она растет по всем показателям и популярна среди всех возрастных категорий.
PR-директор компании «ЯсноРестораны» Лана Васильева сообщила, что главными продуктами грузинской кухни является мясо, специи и тесто — именно к этим ингредиентам большинства людей есть особая любовь.
Также рестораторы отмечают рост популярности грузинской кухни в Сибири в связи с климатическими условиями.
«Запах свежеиспеченного хлеба из печи — это ключ к успеху в любом регионе, но в Сибири с ее морозами — особенно», — прокомментировал бренд бренд-шеф грузинских концепций (рестораны «ХОЧУ ПУРИ», «Хлеб и Нино», «Баклажани») Аваз Макхамов.
Напомним, что стало известно, когда откроется ресторан Депардье в Новосибирске.