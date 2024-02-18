Ракете возле университета Решетнева в Красноярске исполнилось 14 лет

18 февраля 2010 года на площади Котельникова в Красноярске состоялось торжественное открытие монумента в честь ракеты-носителя «Космос-3М». Это первая ракета-носитель, произведенная в Сибири и запущенная в космос 55 лет назад. Ее создали в красноярском ОКБ-10 под руководством М. Ф. Решетнева.
В 2010 году аэрокосмический вуз отмечал свое 50-летие, в честь этого события ректор Геннадий Беляков предложил возвести на площади перед университетом 32-метровый монумент. За помощью он обратился на Красмаш и в АО «ИСС». Но никаких деталей ракеты там не сохранилось, и ее собрали заново.
В производстве и установке памятника принимали участие строительные компании и студенты вуза. Устанавливали монумент в 30-градусный мороз, в том числе по ночам. Теперь ракета возле университета Решетнева по праву считается одним из самых оригинальных памятников Красноярска.