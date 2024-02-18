Ракете возле университета Решетнева в Красноярске исполнилось 14 лет

В 2010 году аэрокосмический вуз отмечал свое 50-летие, в честь этого события ректор Геннадий Беляков предложил возвести на площади перед университетом 32-метровый монумент. За помощью он обратился на Красмаш и в АО «ИСС». Но никаких деталей ракеты там не сохранилось, и ее собрали заново.