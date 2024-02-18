Красноярские специалисты Роспотребнадзора дали советы по лепке пельменей

Специалисты управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю подготовили советы по лепке домашних пельменей.
Это популярное блюдо не только вкусное, но и вредное из-за высокой калорийности. Чтобы домашние пельмени стали полезнее, специалисты рекомендуют использовать для теста муку грубого помола. Это не окажет серьёзного влияния на вкус, но поможет сделать блюдо действительно полезным.
В качестве фарша рекомендуют использовать нежирное мясо. Например, вместо свинины или говядины можно добавить мясо курицы или индейки — это существенно снизит калорийность.
«Также рекомендуем уменьшить порции пельменей. Даже 10−12 пельменей могут обеспечить до 30% суточной калорийности пищи. Выбирайте правильные соусы к блюду — откажитесь от майонеза и кетчупа в пользу нежирной сметаны или йогурта», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Специалисты добавили, что при покупке магазинных пельменей нужно внимательно изучить состав продукта. Стандарты допускают пять категорий продукта: от «А» до «Д». Пельмени категории «А» должны содержать мясо от 80% и более. В категории «Д» его доля менее 20%.