Красноярские специалисты Роспотребнадзора дали советы по лепке пельменей

Это популярное блюдо не только вкусное, но и вредное из-за высокой калорийности. Чтобы домашние пельмени стали полезнее, специалисты рекомендуют использовать для теста муку грубого помола. Это не окажет серьёзного влияния на вкус, но поможет сделать блюдо действительно полезным.