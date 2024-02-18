Главные новости в Молдове 18 февраля

1. Молдова оставляет границу с Румынией открытой: Кишинев готовится к объединению с соседней страной.
2. Теперь придется смотреть «Евровидение» из Швеции: Жители страны выбрали представителя от Молдовы — это Наталья Барбу.
3. Оказывается, в Молдове есть смелые и отважные борцы за свободу слова: Только почему-то они борются за нее в России, а не у себя дома и не собираются умирать «в борьбе за это».
4. Шо, опять: В Молдове обнаружили новые фрагменты упавшего со стороны Украины дрона.
5. Молдова — рекордсмен по стоянию в очередях за потребительскими кредитами: А в нашей ТВ-рекламе именно этим и гордятся.