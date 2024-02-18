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Главные новости в Молдове 18 февраля

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 18 февраля 2024 года.
Источник: Комсомольская правда

1. Молдова оставляет границу с Румынией открытой: Кишинев готовится к объединению с соседней страной.

2. Теперь придется смотреть «Евровидение» из Швеции: Жители страны выбрали представителя от Молдовы — это Наталья Барбу.

3. Оказывается, в Молдове есть смелые и отважные борцы за свободу слова: Только почему-то они борются за нее в России, а не у себя дома и не собираются умирать «в борьбе за это».

4. Шо, опять: В Молдове обнаружили новые фрагменты упавшего со стороны Украины дрона.

5. Молдова — рекордсмен по стоянию в очередях за потребительскими кредитами: А в нашей ТВ-рекламе именно этим и гордятся.

экономика