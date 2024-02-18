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Из Челябинска за ночь вывезли более 500 самосвалов снега

В городе продолжается очистка улиц.

Челябинские дорожники продолжают очистку городских улиц от снега. За минувшую ночь на снегосвалку было вывезено свыше 13 тысяч кубометров снега, что соответствует примерно 520 средним самосвалам, передает корреспондент АиФ-Челябинск.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, вместимость современного грузового автомобиля составляет от 20 до 30 кубометров, то есть в среднем — 25 кубометров.

В ночь на 18 февраля в областном центре работала 261 единица техники. Это грузовики, погрузчики, грейдеры и шнекороторные машины. Также было задействовано 184 рабочих.

«Сегодня днем, 18 февраля, на уборке дорог Челябинска задействовано 298 единиц техники и 478 рабочих», — добавили в мэрии.

ЖКХ