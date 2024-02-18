1600 тонн снега вывезли с улиц Иркутска за сутки

Кроме того, вручную убирали тротуары на улицах Лыткина, Карла Маркса, Волжской, Депутатской, 3-го Июля, Лермонтова, Маяковского, Верхней Набережной, Чкалова, Тимирязева, Красноярской, Лыткина, Карла Либкнехта. Также наледь устраняют на лестницах, остановках общественного транспорта, пешеходных переходах. Очищены проезжая часть, тротуары и лестницы на Академическом и Иннокентьевском мостах, через залив по улице Байкальской и через реку Падь Топка. Уборка также проводилась на путепроводах в микрорайоне Ново-Ленино и в районе станции Академическая.