1600 тонн снега вывезли с улиц Иркутска за сутки

Уборка дорог, мостов и общественных территорий продолжается в выходные дни. Снегоуборочная техника задействована во всех района города. С улиц Иркутска за минувшие сутки вывезено 1600 тонн снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
— Работы вели на Франк-Каменецкого, Желябова, Дзержинского, Тимирязева, Безбокова, Старо-Кузьмихинской, Полярной, Ледовского, Академической, Академика Образцова, Марии Ульяновой, Маршала Конева, Гончарова, Боткина, Джамбула, Советской, Трудовых резервов, Плеханова, Рабочего штаба, бульваре Гагарина и в микрорайоне Солнечном, — говорится в сообщении.
Кроме того, вручную убирали тротуары на улицах Лыткина, Карла Маркса, Волжской, Депутатской, 3-го Июля, Лермонтова, Маяковского, Верхней Набережной, Чкалова, Тимирязева, Красноярской, Лыткина, Карла Либкнехта. Также наледь устраняют на лестницах, остановках общественного транспорта, пешеходных переходах. Очищены проезжая часть, тротуары и лестницы на Академическом и Иннокентьевском мостах, через залив по улице Байкальской и через реку Падь Топка. Уборка также проводилась на путепроводах в микрорайоне Ново-Ленино и в районе станции Академическая.