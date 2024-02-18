Получение и замена водительских прав в Крыму в 2024 году: что нужно знать

По его словам, в день в Крыму выдается до 550 водительских удостоверений. Причем 80% всех заявлений в ГИБДД по вопросу замены документов поступают от жителей четырех новых регионов, а также крымчан, которые получили гражданство России в 2014 году, но до сих пор имеют украинские права.