Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на воскресенье

МИНСК, 18 фев — Sputnik. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на воскресенье, сообщили в Белгидромете.
Сейчас в Ричмонде: -2° 3 м/с 54% 759 мм рт. ст. +3°
Источник: Sputnik.by

«18 февраля (воскресенье) на большей части территории республики и г. Минска на дорогах ожидается гололедица».

предупреждают синоптики.

Из-за гололедицы может быть затруднено движение транспорта, возрастает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, увеличивается риск получить травму, предупредили в свою очередь в МЧС Беларуси.

Что касается погоды в целом, то будет облачно, днем с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют, ветер ожидается северо-западный 4−9 м/с.

Температура воздуха для февраля достаточно высокая: от −2°С по северо-востоку до +5°С по юго-западу.