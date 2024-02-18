Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на воскресенье

«18 февраля (воскресенье) на большей части территории республики и г. Минска на дорогах ожидается гололедица».
Из-за гололедицы может быть затруднено движение транспорта, возрастает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, увеличивается риск получить травму, предупредили в свою очередь в МЧС Беларуси.
Что касается погоды в целом, то будет облачно, днем с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют, ветер ожидается северо-западный 4−9 м/с.
Температура воздуха для февраля достаточно высокая: от −2°С по северо-востоку до +5°С по юго-западу.