Аномальные морозы передают в Приангарье с 19 по 23 февраля

Средняя температура воздуха будет на 8−14 градусов ниже обычной для данного времени года и будет доходить до −32,-34 градусов.
Сильные морозы ожидаются в южных, центральных и западных районах. Там температура будет достигать −36,-41 градусов.
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Средняя температура воздуха будет на 8−14 градусов ниже обычной для данного времени года и будет доходить до −32,-34 градусов.
Сильные морозы ожидаются в южных, центральных и западных районах. Там температура будет достигать −36,-41 градусов.