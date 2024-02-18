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Аномальные морозы передают в Приангарье с 19 по 23 февраля

Согласно данным гидрометцентра по Иркутской области, с 19 по 23 февраля область столкнется с аномально холодной погодой, передает ГУ МЧС России по региону.
Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 50% 759 мм рт. ст. +3°
Источник: МК.RU Иркутск

Средняя температура воздуха будет на 8−14 градусов ниже обычной для данного времени года и будет доходить до −32,-34 градусов.

Сильные морозы ожидаются в южных, центральных и западных районах. Там температура будет достигать −36,-41 градусов.