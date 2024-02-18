Красноярцам обещают аномальный мороз на короткой рабочей неделе и потепление в длинные выходные

На четырехдневной рабочей неделе, с 19 по 22 февраля, в Красноярске установится аномально-холодная для этого времени года погода. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 12 и более, сообщили в Среднесибирском УГМС.
Пик морозов придется на понедельник и вторник: по ночам ожидается до −31, −33 °C, в дневные часы — от −23 до −19 °C.
В среду и четверг ночью будет −26, −24 °C, днем — около −17, −15 °C.
В дальнейшем направление ветра сменится на юго-западное и температура начнет постепенно повышаться: на пару градусов ежесуточно. Так, в нерабочую пятницу, 23 февраля, ночью синоптики прогнозируют −24 °C, днем — около −14 °C, возможен небольшой снег. В субботу и воскресенье по ночам будет до −22, −24 °C, днем — около −10, −11 °C.
Атмосферное давление всю неделю будет очень высоким: от 762 до 767 миллиметров ртутного столба.