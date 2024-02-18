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Красноярцам обещают аномальный мороз на короткой рабочей неделе и потепление в длинные выходные

19—22 февраля температура воздуха в краевом центре будет ниже климатической нормы на 12 и более.
Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 50% 759 мм рт. ст. +3°
Источник: РИА "Новости"

На четырехдневной рабочей неделе, с 19 по 22 февраля, в Красноярске установится аномально-холодная для этого времени года погода. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 12 и более, сообщили в Среднесибирском УГМС.

Пик морозов придется на понедельник и вторник: по ночам ожидается до −31, −33 °C, в дневные часы — от −23 до −19 °C.

В среду и четверг ночью будет −26, −24 °C, днем — около −17, −15 °C.

В эти четыре дня в краевом центре ожидается переменная облачность, без осадков и слабый ветер, преимущественно северо-восточного направления. Такие метеоусловия, вероятнее всего, будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

В дальнейшем направление ветра сменится на юго-западное и температура начнет постепенно повышаться: на пару градусов ежесуточно. Так, в нерабочую пятницу, 23 февраля, ночью синоптики прогнозируют −24 °C, днем — около −14 °C, возможен небольшой снег. В субботу и воскресенье по ночам будет до −22, −24 °C, днем — около −10, −11 °C.

Атмосферное давление всю неделю будет очень высоким: от 762 до 767 миллиметров ртутного столба.