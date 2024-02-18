В Ростове платный участок Западной хорды предложат объезжать по Всесоюзной

Стоимость проезда по платной дороге (протяжённостью семь километров) составит от 150 до 850 рублей в зависимости от вида транспорта. Как уточнили наши коллеги, проект разбит на два этапа. Первый — строительство дороги длиной 4,7 км, а также путепроводов и транспортных развязок. Сдать объект планируют в сентябре 2024 года.