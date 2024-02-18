Какой будет погода на неделе в Краснодарском крае

В Анапе до 6 градусов тепла в начале недели, до 9 тепла среди недели, и до 12 выше ноля к выходным. Дожди на курорте предварительно прогнозируются в понедельник и четверг. Море остыло до 10 градусов.
От 7 до 9 тепла в Геленджике в первой половине недели. К выходным воздух на курорте прогреется до 12−13 градусов. В будни на курорте, предварительно, дожди будут идти почти каждый день, небо прояснится лишь к субботе. Температура морской воды 11 градусов.
В Сочи почти всю неделю ожидается около 9−10 градусов выше ноля. Но к выходным станет теплее — до 13 выше ноля. В понедельник и вторник в олимпийской столице предварительно прогнозируют дожди. Температура морской воды 11 градусов.