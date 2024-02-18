Какой будет погода на неделе в Краснодарском крае

От 7 до 9 тепла в Геленджике в первой половине недели. К выходным воздух на курорте прогреется до 12−13 градусов. В будни на курорте, предварительно, дожди будут идти почти каждый день, небо прояснится лишь к субботе. Температура морской воды 11 градусов.