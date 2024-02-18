На выставке «Россия» пройдет викторина о Красноярском крае

Как рассказали в правительстве региона, тематический день пройдет 18 февраля. Красноярский край подготовили интерактивные площадки. На одной из них школьники смогут пройти профориентационный экспресс-тест на планшетах.
На другой площадке пройдет викторина. На ней участникам раздадут карточки, которые познакомят с достопримечательностями Красноярского края. Потом проведут сам опрос, который будет состоять из 10 вопросов об истории региона. Участники игры получат сувениры с символикой края.
Это еще не все: посетителей ждет стенд дополненной реальности с информацией о знаменитых людях региона, видеоролики об образовательных достижениях края.