Госинспекция: с апреля следует ожидать увеличения количества ДТП с участием животных

«Больше всего ДТП с участием охотничьих животных в 2023 году было отмечено во втором (1610 фактов, 1270 погибших животных) и четвертом кварталах (861 факт, 884 погибших животных). В то время как в первом квартале зафиксировано 592 факта ДТП и 610 погибших животных, в третьем — 660 фактов и 675 погибших животных», — обратил внимание Степан Гузней.