Какие опасности подстерегают весной в горах Крыма — советы спасателей

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. Весной начинается опасный период в горах для туристов. На что нужно обратить внимание и что делать, если заблудились, в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал заместитель начальника по поисково-спасательной работе Крымской республиканской аварийно-спасательной службы «КРЫМ-СПАС» Владимир Мельников.
Опасности весны.
«Всю весну, чаще всего до мая остается лежать снег в горах, оврагах. К тому же влажность весной всегда выше, чем летом. Земляная подложка влажная, и в ней могут быть присыпаны листьями ветки, корни. Если встать на этот корень, нога может поехать, и это повлечет травму. Возможны осыпи, обвалы камней после зимы», — говорит Владимир Мельников.
Также с момента схода снежного покрова начинается пожароопасный период. Поэтому разбивать лагеря и разводить костры нужно исключительно в предназначенных для этого местах. В Крыму есть специально оборудованные места для стоянок с беседками, столиками, кострищами.
Владимир Мельников обращает внимание, что в горно-лестной местности Крыма в любое время года возможна разность температур и велика вероятность внезапного возникновения тумана, даже если прогноз погоды его не дает. Уровень рек может меняться буквально в течение получаса. Поэтому не рекомендуется останавливаться на отмелях, в руслах рек.
Советы заблудившимся.
Специалист напоминает, что существует практика регистрации групп перед длительными походами в горы. Если идете даже на один день, то обязательно сообщите родным, какой у вас маршрут и когда планируете вернуться. Это облегчит задачу спасателям в случае необходимости. При этом Владимир Мельников категорически не рекомендует ходить в горы в одиночку.
«Если заблудились, телефон — это ваш шанс. По нему вы можете вызывать спасателей. Также смотрите по сторонам, запоминайте предметы, объекты — это поможет подсказать ваше местоположение», — советует спасатель.
В поиске заблудившегося человека может помочь система навигации. В горно-лесной местности стоят модули, которые могу определить и передать местоположение человека. Но есть нюанс. По словам Владимира Мельникова, было замечено, что, если спуститься в воронку, уйти за горку, то шанс, что телефон поймают спутники, большой. Но при этом может пропасть телефонная связь.
«Не разбредайтесь, чтобы быть в переделах видимости или слышимости друг друга. Перекрикивайтесь. Если вы чувствуете, что уже уходите за грань слышимости, то лучше вернитесь», — дает совет спасатель группам туристов.
Если вы идете линейным маршрутом: по тропинке, вдоль речки, дороги, то возвращайтесь в обратном порядке. Если же ходите хаотично по лесу и собираете грибы, то тут поможет либо же личная ориентация в пространстве, либо компас, но им надо уметь пользоваться. Кроме того, по словам Владимира Мельникова, мобильный телефон может записать ваш трек, по которому вы идете, если, конечно, работает навигация.