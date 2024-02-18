Какие опасности подстерегают весной в горах Крыма — советы спасателей

Если вы идете линейным маршрутом: по тропинке, вдоль речки, дороги, то возвращайтесь в обратном порядке. Если же ходите хаотично по лесу и собираете грибы, то тут поможет либо же личная ориентация в пространстве, либо компас, но им надо уметь пользоваться. Кроме того, по словам Владимира Мельникова, мобильный телефон может записать ваш трек, по которому вы идете, если, конечно, работает навигация.