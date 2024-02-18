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В Ташкенте сегодня ожидается выпадение двухмесячной нормы осадков

Хокимият столицы предупредил о сильном снегопаде 18 февраля, который будет идти не менее 12 часов.
Сейчас в Ричмонде: -2° 3 м/с 54% 759 мм рт. ст. +3°
Источник: Uznews

По данным хокимията Ташкента, 18 февраля ожидается снегопад, который по прогнозам будет идти не менее 12 часов.

Предварительно ожидается выпадение двухмесячной нормы осадков.

В связи с этим граждан призвали:

— не выезжать без необходимости, стараться минимизировать использование личных транспортных средств, а для передвижения пользоваться общественным транспортом;

— избегать многоэтажные дома, с которых могут упасть снежные и ледяные массы;

— не передвигаться на улице в наушниках — это может привести к тому, что вы можете не услышать приближающегося автомобиля или падения на вас снежных масс;

— не оставлять автомобили под многоэтажными зданиями и сооружениями, а также деревьями.

В случае перебоев с электричеством или газоснабжением обращаться в Центральную диспетчерскую службу по номеру 1055 или в Telegram.

«Сообщаем, что службы хокимията, ГУБДД, Главного управления по благоустройству города Ташкента и другие причастные организации находятся в режиме готовности для скорейшего устранения последствий снегопада».

говорится в заявлении.