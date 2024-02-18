В Ташкенте сегодня ожидается выпадение двухмесячной нормы осадков

По данным хокимията Ташкента, 18 февраля ожидается снегопад, который по прогнозам будет идти не менее 12 часов.
Предварительно ожидается выпадение двухмесячной нормы осадков.
В связи с этим граждан призвали:
— не выезжать без необходимости, стараться минимизировать использование личных транспортных средств, а для передвижения пользоваться общественным транспортом;
— избегать многоэтажные дома, с которых могут упасть снежные и ледяные массы;
— не передвигаться на улице в наушниках — это может привести к тому, что вы можете не услышать приближающегося автомобиля или падения на вас снежных масс;
— не оставлять автомобили под многоэтажными зданиями и сооружениями, а также деревьями.
В случае перебоев с электричеством или газоснабжением обращаться в Центральную диспетчерскую службу по номеру 1055 или в Telegram.
«Сообщаем, что службы хокимията, ГУБДД, Главного управления по благоустройству города Ташкента и другие причастные организации находятся в режиме готовности для скорейшего устранения последствий снегопада».