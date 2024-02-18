В Петербурге появится единая система уборки улиц

Во время посещения склада Жилищного агентства Приморского района на Байконурской улице губернатор города Александр Беглов заявил, что в 2025 году планируется полностью перевести систему ЖКХ в городское управление. «В городское управление переходят жилищные агентства. Мы создаём соответствующую инфраструктуру, повышаем зарплату дворникам, обеспечиваем спецодеждой и инвентарем, ремонтируем помещения, создаем надлежащие бытовые условия, в том числе оборудуем душевые», — приводит слова чиновника пресс-служба Смольного.