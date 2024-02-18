Названы направления, куда можно «за копейки» улететь из Сочи

Согласно рейтингу недорогих направлений от пресс-службы аэропорта: полет в Саранск обойдется путешественнику в марте от 2,7 тыс. рублей, в Москву в феврале — от 3,5 тыс. рублей, в Астрахань в мае — от 3,6 тыс. рублей, в Саратов в феврале — от 3,7 тыс. рублей, в Мурманск в апреле — от 5 тыс. рублей.
Билеты за границу будут стоить дороже. В ТОП-5 самых недорогих вошли полеты: в Ереван апреле — за 4,5 тыс. руб., в Самарканд — за 4,7 тыс. руб., в Анталью в феврале — за 5,6 тыс. руб., в Тель-Авив — за 5,7 тыс. руб., в Стамбул — за 5,96 тыс. руб.