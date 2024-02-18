В одном из домов Минска установили мусорные контейнеры с Face ID

По словам председательницы товарищества собственников Екатерины Журавлевич, так поступили по причине того, что туда подбрасывали свой мусор жильцы соседних домов и сотрудники близлежащих организаций.
Ранее в товариществе собственников уже установили IP-домофон для входа в подъезды дома и тамбуры на этажах — такая система умеет распознавать лица. Ей же решили воспользоваться и для ограничения доступа к мусору.
Чтобы соблюсти закон «О защите персональных данных» жильцы должны были написать заявление о согласии на использование фото. Тем, кто не захотел подписывать подобные документы, предоставили обычные чипы. Их же выдали и обслуживающим организациям.
Как отмечает агентство, жильцы дома № 90 своим решением довольны. Теперь контейнеры наполняются медленнее, а значит, забирать их тоже нужно реже, что снизило сумму платежей за эту услугу.