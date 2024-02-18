Еще 40 учреждений среднего образования Минской области перешли на новые подходы в питании

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще 40 учреждений общего среднего образования Минской области перешли на новые технологии и принципы питания, сообщили БЕЛТА в Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, подводя итоги прошлого года.