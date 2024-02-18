Еще 40 учреждений среднего образования Минской области перешли на новые подходы в питании

Учитывая положительные результаты пилотного проекта, с 1 сентября 2023 года на новые принципы школьного питания перешло 407 учреждений общего среднего образования, с января 2024 года — 447 учреждений.
В центре напомнили, что проведение пилотного проекта в учреждениях общего среднего образования позволяло апробировать новые технологии и принципы организации школьного питания.
По результатам проведения пилотного проекта в учреждениях общего среднего образования Минской области горячее питание стали получать 98% учащихся (до этого — 95%). Уменьшилось количество пищевых отходов. В рационы питания обучающихся введено 37 новых фирменных блюд.
По словам специалистов, контроль организации питания обучающихся в учреждениях образования оставался одним из приоритетных направлений в 2023 году.