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Еще 40 учреждений среднего образования Минской области перешли на новые подходы в питании

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще 40 учреждений общего среднего образования Минской области перешли на новые технологии и принципы питания, сообщили БЕЛТА в Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, подводя итоги прошлого года.
Источник: РИА "Новости"

Учитывая положительные результаты пилотного проекта, с 1 сентября 2023 года на новые принципы школьного питания перешло 407 учреждений общего среднего образования, с января 2024 года — 447 учреждений.

В центре напомнили, что проведение пилотного проекта в учреждениях общего среднего образования позволяло апробировать новые технологии и принципы организации школьного питания.

По результатам проведения пилотного проекта в учреждениях общего среднего образования Минской области горячее питание стали получать 98% учащихся (до этого — 95%). Уменьшилось количество пищевых отходов. В рационы питания обучающихся введено 37 новых фирменных блюд.

По словам специалистов, контроль организации питания обучающихся в учреждениях образования оставался одним из приоритетных направлений в 2023 году.

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