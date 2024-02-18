До +10°С: на следующей неделе в Беларуси будет по-весеннему тепло

В начале предстоящей семидневки температурный фон будет таким же, как и сейчас: в понедельник днем от −2°C до + 3. Осадков в первый день рабочей недели не предвидится, ночью и утром — слабый туман. Ночью будет все еще морозно: на юго-западе страны от −2°C, в северных широтах — до −8°C.
Атмосферный фронт из Европы принесет в Беларусь во вторник осадки в виде дождя. Возможен и мокрый снег. Облачность увеличится, а утренний туман уменьшит видимость. Ветер будет умеренный, температура днем 20 февраля от −1°C до +5°C, в среду, 21 февраля, — до +4°C. Ночью столбик термометра будет находиться около нулевых значений.
В начале второй половины недели произойдут существенные температурные изменения: синоптики прогнозируют от +2°C по северо-востоку страны до +10°C по западу в четверг, 22 февраля. Непривычно теплая для февраля погода может сопровождаться дождем.
В пятницу, 23 февраля, днем будет от +4°C до +9°C, ночью тоже плюсовая температура. Умеренный ветер, туман ранним утром, минимальные осадки и преимущественная облачность — сохранятся.
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