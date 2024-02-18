До +10°С: на следующей неделе в Беларуси будет по-весеннему тепло

В начале предстоящей семидневки температурный фон будет таким же, как и сейчас: в понедельник днем от −2°C до + 3. Осадков в первый день рабочей недели не предвидится, ночью и утром — слабый туман. Ночью будет все еще морозно: на юго-западе страны от −2°C, в северных широтах — до −8°C.