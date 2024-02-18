Ограничение движения на автодорогах Казахстана 18 февраля — появились обновленные данные

Абайская область
1 автодорога общей протяженностью 177 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости).
Трасса Омск — Майкапшагай, участок с. Калбатау — с. Бугаз (для всех видов).
Алматинская область
2 автодороги общей протяженностью 99 км (снег, понижение температуры воздуха).
Подъезд к турбазе Алма-Тау (для грузового и общественного);
трасса Алматы — Ташкент — Термез, участок с. Жанакурлыс — гр. Жамбылской обл. (для грузового и общественного);
Восточно-Казахстанская область
1 автодорога общей протяженностью 153 км (снег, метель, ограничение видимости).
Омск — Майкапчагай, участок гр. Абайской обл. — г. Зайсан.
Жамбылская область
1 автодорога общей протяженностью 150 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости).
Алматы — Ташкент — Термез, гр. Алматинской обл. — с. Кордай (для грузового и общественного);, с. Кенен — с. Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) (для всех видов).
Жетысуская область
1 автодорога общей протяженностью 100 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости).
Ушарал — Достык, ст. Коктума — ст. Достык (для всех видов);
Костанайская область — 1 автодорога общей протяженностью 83 км (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области).
Жезказган — Петропавловск, гр. Улытауская обл. — г. Аркалык (для всех видов).
Улытауская область
1 автодорога общей протяженностью 115 км (метель ветер, ограничение видимости).
Жезказган — Петропавлоск, п. Улытау — гр. Костанайской обл (для всех видов).
На автодорогах республиканского значения задействовано 267 единиц техники и 392 человек.