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Ограничение движения на автодорогах Казахстана 18 февраля — появились обновленные данные

АЛМАТЫ, 18 фев — Sputnik. В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта на 8 автодорогах республиканского значения в 7 областях, сообщили в «КазАвтоЖол».
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Источник: Пресс-служба МЧС Казахстана

Абайская область

1 автодорога общей протяженностью 177 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости).

Трасса Омск — Майкапшагай, участок с. Калбатау — с. Бугаз (для всех видов).

Алматинская область

2 автодороги общей протяженностью 99 км (снег, понижение температуры воздуха).

Подъезд к турбазе Алма-Тау (для грузового и общественного);

трасса Алматы — Ташкент — Термез, участок с. Жанакурлыс — гр. Жамбылской обл. (для грузового и общественного);

Восточно-Казахстанская область

1 автодорога общей протяженностью 153 км (снег, метель, ограничение видимости).

Омск — Майкапчагай, участок гр. Абайской обл. — г. Зайсан.

Жамбылская область

1 автодорога общей протяженностью 150 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости).

Алматы — Ташкент — Термез, гр. Алматинской обл. — с. Кордай (для грузового и общественного);, с. Кенен — с. Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) (для всех видов).

Жетысуская область

1 автодорога общей протяженностью 100 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости).

Ушарал — Достык, ст. Коктума — ст. Достык (для всех видов);

Костанайская область — 1 автодорога общей протяженностью 83 км (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области).

Жезказган — Петропавловск, гр. Улытауская обл. — г. Аркалык (для всех видов).

Улытауская область

1 автодорога общей протяженностью 115 км (метель ветер, ограничение видимости).

Жезказган — Петропавлоск, п. Улытау — гр. Костанайской обл (для всех видов).

На автодорогах республиканского значения задействовано 267 единиц техники и 392 человек.