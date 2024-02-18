Космонавт Олег Кононенко сфотографировал ночную Самару с борта МКС

Ранее корреспондент «КП-Самара» пообщался с теми, кто лично застал те события. Бывший заместитель главного конструктора ЦСКБ Михаил Шум вспомнил, как для него проходило 17 февраля 1959 года, когда первая самарская ракета успешно взлетела со стартовой площадки и приземлилась в заданной точке на Камчатке.