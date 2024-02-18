Космонавт Олег Кононенко сфотографировал ночную Самару с борта МКС

Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко запечатлел ночную Самару. Захватывающий кадр он сделал с борта Международной космической станции в честь 65 лет со дня первого удачного запуска ракеты Р-7 самарского производства.
— Межконтинентальная баллистическая ракета Р-7 успешно стартовала с полигона Тюратам, который впоследствии стал космодромом Байконур. Этот пуск стал началом истории самарского ракетостроения, — передает слова Кононенко ТАСС.
Ранее корреспондент «КП-Самара» пообщался с теми, кто лично застал те события. Бывший заместитель главного конструктора ЦСКБ Михаил Шум вспомнил, как для него проходило 17 февраля 1959 года, когда первая самарская ракета успешно взлетела со стартовой площадки и приземлилась в заданной точке на Камчатке.