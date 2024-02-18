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Больше 16 тысяч кубометров снега вывезли за ночь из Астаны

За ночь коммунальные службы вывезли из столицы более 1,2 тысячи грузовиков снега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
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Источник: Акимат Астаны

Коммунальные службы столицы продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме, несмотря на непогоду, буран и мороз.

«В снегоуборочных работах с утра 18 февраля задействованы более 2,2 тысячи дорожных рабочих и почти 1,3 тысячи единиц спецтехники. Для безопасного передвижения горожан дороги, тротуары и улицы посыпают песко-соляной смесью. За прошедшую ночь с 17 на 18 февраля из города вывезли более 16 тысяч кубометров снега, на полигоны совершили более 1,2 тысячи рейсов».

говорится в сообщении.

С начала зимнего периода свыше 347 тысяч рейсов вывезли из столицы более 4,7 млн кубометров снега.

ЖКХ