Больше 16 тысяч кубометров снега вывезли за ночь из Астаны

«В снегоуборочных работах с утра 18 февраля задействованы более 2,2 тысячи дорожных рабочих и почти 1,3 тысячи единиц спецтехники. Для безопасного передвижения горожан дороги, тротуары и улицы посыпают песко-соляной смесью. За прошедшую ночь с 17 на 18 февраля из города вывезли более 16 тысяч кубометров снега, на полигоны совершили более 1,2 тысячи рейсов».