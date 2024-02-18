За вьюнок — уголовный срок: какие цветы теперь запрещено сажать на даче

Ипомея трехцветная, или вьюнок, как ее называют в народе, — популярное растение, которое часто используется садоводами и огородниками для озеленения стен и заборов. Оно неприхотливо в уходе и может размножаться семенами без участия человека. В 2018 году ввоз семян ипомеи трехцветной был одобрен Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору.