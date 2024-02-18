В Ростовской области из-за интерференции ждут перебоев в работе ТВ и радио

В Ростовской области из-за солнечной интерференции ожидаются перебои в работе радио и телевидения. Об этом жителей Дона информирует Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС).
Отключения теле- и радиосигнала будут кратковременными, продолжительностью не более пяти минут. По сведениям вещателя, телерадиосигнал будет пропадать на всей территории региона в период с 21 по 25 февраля. Это связано с солнечной интерференцией: искажением сигнала из-за определённого положения Солнца.
Зрители и слушатели могут столкнуться с нарушением трансляции эфиров первого и второго мультиплексов, а также радио «Маяк», «Радио России», «Вести FM». Вероятнее всего, перебои возникнут в дневное время (с 11.18 до 13.06).
Впоследствии неполадки могут продлиться до 25 марта.
А ранее мы сообщали о новых радиостанциях в Ростове: это православное радио «Вера», Relax FM с музыкой для расслабления и радио SPUTNIK.