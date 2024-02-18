В Ростовской области из-за интерференции ждут перебоев в работе ТВ и радио

Отключения теле- и радиосигнала будут кратковременными, продолжительностью не более пяти минут. По сведениям вещателя, телерадиосигнал будет пропадать на всей территории региона в период с 21 по 25 февраля. Это связано с солнечной интерференцией: искажением сигнала из-за определённого положения Солнца.