Мощный атлантический циклон «Рикса» добрался до Нижнего Новгорода. О том, какие осадки ждут жителей рассказал ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус в своем телеграм-канале.
Согласно информации, активный атлантический циклон «Рикса» 17 февраля уже накрыл некоторые российские города, в частности в Санкт-Петербурге, Карелии, Псковской и Новгородской областях выпало большое количество снега и шел ледяной дождь. В ночь на 18 февраля изменения в погоде стали ощущать жители столицы.
По прогнозу «Гисметео» сильный снегопад ожидается в Нижнем Новгороде с 12 часов дня и продлится в течение дня. Лишь ближе к вечеру осадков станет меньше, но снег все равно продолжит идти. Температура воздуха в Нижнем Новгороде будет −5… −6 градусов. Такая температура ожидается в городе и в понедельник. Предполагается, что в городе выпадет до семи сантиметров снега.
Сопровождаться непогода будет сильными порывами ветра до 9 метров в секунду. Из-за этого температура воздуха будет ощущаться как −10 градусов.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода отметили, что дорожные и коммунальные службы уже вышли на обработку в 8:30 утра. Дороги уже обработали противогололедным материалом, а сейчас специалисты приступили к прометанию.
Напомним, в декабре на Нижний Новгород обрушился циклон «Ваня». Настоящий снежный шторм могли наблюдать местные жители. За сутки в столице Приволжья выпало 16,7 мм осадков.