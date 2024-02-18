Циклон «Рикса» добрался до Нижнего Новгорода

По прогнозу «Гисметео» сильный снегопад ожидается в Нижнем Новгороде с 12 часов дня и продлится в течение дня. Лишь ближе к вечеру осадков станет меньше, но снег все равно продолжит идти. Температура воздуха в Нижнем Новгороде будет −5… −6 градусов. Такая температура ожидается в городе и в понедельник. Предполагается, что в городе выпадет до семи сантиметров снега.