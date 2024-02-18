Казахстан вошел в топ-10 стран по потреблению наркотиков

Аналитики World Population Review ежегодно составляют рейтинг стран по потреблению запрещенных веществ. Они ссылаются на всемирный доклад ООН о наркотиках, где собраны данные за предыдущие годы, а также на данные глобальной обсерватории Всемирной организации здравоохранения, которая выпускает аналитические доклады о текущей ситуации и тенденциях по приоритетным вопросам здравоохранения.
Согласно рейтингу, первое место занимают США, где потребляют больше наркотиков, чем в любой другой стране. По оценкам экспертов, около 6 процентов американцев являются наркопотребителями. За счет этого, согласно данным аналитиков, жители Штатов теряют 6,7 лет полноценной жизни.
Второе место занимает Эстония. Ее жители теряют 5 лет жизни. Тройку лидеров замыкает Беларусь, жители которой в среднем теряют 4,1 года жизни из-за употребления наркотиков.
На следующих строчках рейтинга оказались Монголия, Канада, Гренландия и Россия.
Казахстан расположился на 8-м месте. В среднем, по оценке аналитиков, из-за употребления наркотиков казахстанцы теряют 3,7 года здоровой полноценной жизни. Такие же показатели и у Объединенных Арабских Эмиратов с Данией, которые расположились на 9-й и 10-й позициях рейтинга соответственно.