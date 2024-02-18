Казахстан вошел в топ-10 стран по потреблению наркотиков

Аналитики World Population Review ежегодно составляют рейтинг стран по потреблению запрещенных веществ. Они ссылаются на всемирный доклад ООН о наркотиках, где собраны данные за предыдущие годы, а также на данные глобальной обсерватории Всемирной организации здравоохранения, которая выпускает аналитические доклады о текущей ситуации и тенденциях по приоритетным вопросам здравоохранения.