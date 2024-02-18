Властители гор. В Кавказском биосферном заповеднике пересчитали поголовье зубров

В ходе авиаучета визуально было отмечено около 300 зубров, однако точные цифры будут известны после обработки фото и видео материала. Общая же популяция зубров в заповеднике составляет около 1200 особей, но во время зимнего осмотра учтены только те, которые обнаружены на выдувных склонах. По словам ученых Кавказского заповедника, в поисках пищи зубры способны откапывать слой снега до 45 см. Если же погода неблагоприятна и уровень снега больше этого значения, этим исполинам приходиться питаться ветвями деревьев.