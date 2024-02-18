Властители гор. В Кавказском биосферном заповеднике пересчитали поголовье зубров

В горах Кавказского биосферного заповедник прошел первый в 2024 году учет зубров. Огромную территорию заповедника зоологи осматривали с вертолета. Только так возможно увидеть этих исполинов в их естественной среде обитания. В ходе учета с высоты птичьего полета были осмотрены Бурьянистый хребет, массив Трю — Ятыргварта и Бамбаки — Порт-Артур.
«Мы проводим зимний учет уже целых пять лет, за это время нами собраны данные, которые позволяют исследовать в динамике — что было прошлой зимой, позапрошлой, четыре года назад на этом же участке. Это дает нам критически точное представления об условиях зимовки зубров», — рассказал директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев.
Из года в год группировки зубров выбирают для зимовки альпийские луга, где снег выдувается ветрами и обнажает землю, открывая доступ к кормовой базе. После того, как с воздуха были определены места зимовки — к ним отправляются наиболее подготовленные научные сотрудники, чтобы пересчитать самцов, самок, сеголеток и двулеток.
«Между летним и зимним учетами есть существенная разница: главная задача летнего уточнить численность популяции, зимой же производится анализ стада. Зимний авиационный учет в свою очередь не заточен на точный подсчет количества особей, главным фокусом является структурные особенности стад, зимующих в высокогорье», — уточнил заместитель директора Кавказского заповедника по научной работе Николай Ескин.
В ходе авиаучета визуально было отмечено около 300 зубров, однако точные цифры будут известны после обработки фото и видео материала. Общая же популяция зубров в заповеднике составляет около 1200 особей, но во время зимнего осмотра учтены только те, которые обнаружены на выдувных склонах. По словам ученых Кавказского заповедника, в поисках пищи зубры способны откапывать слой снега до 45 см. Если же погода неблагоприятна и уровень снега больше этого значения, этим исполинам приходиться питаться ветвями деревьев.
Кавказские зубры были полностью истреблены в 20-х годах прошлого века. Сейчас в Краснодарском крае и Адыгее занимаются восстановлением популяции. Зубры считаются самыми крупными млекопитающими в Европе. Впрочем, увидеть этих властителей гор можно не только в дикой природе. В вольерном комплексе Кавказского биосферного заповедника в Гузерипле есть музей живой природы под открытым небом. Здесь содержится пара зубров Муника и Муар.