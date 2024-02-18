Ученые ответили, умеют ли обезьяны шутить

Международная группа исследователей обнаружила, что шутливое поведение, для которого не требуется речь, есть не только у людей. У четырех видов человекообразных обезьян ученые наблюдали поддразнивание, которое можно рассматривать как «когнитивного предшественника» шуток.