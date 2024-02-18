Ученые ответили, умеют ли обезьяны шутить

Во время наблюдений исследователи отслеживали действия обезьян, телодвижения, мимику и реакцию на действия других. В итоге они обнаружили, что орангутанги, шимпанзе, бонобо и гориллы имеют как минимум 18 различных типов дразнящего поведения.
«Подобно поддразниванию детей, игривое поддразнивание обезьян включает в себя одностороннюю провокацию, ожидание ответа, при котором дразнящий смотрит в лицо цели, повторение и элементы неожиданности», — рассказала Изабель Лаумер, соавтор исследования.
Игривое поддразнивание в основном происходило, когда обезьяны были расслаблены, и имело сходство с поведением людей.