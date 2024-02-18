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Ученые ответили, умеют ли обезьяны шутить

Международная группа исследователей обнаружила, что шутливое поведение, для которого не требуется речь, есть не только у людей. У четырех видов человекообразных обезьян ученые наблюдали поддразнивание, которое можно рассматривать как «когнитивного предшественника» шуток.
Источник: Смартпресс

Во время наблюдений исследователи отслеживали действия обезьян, телодвижения, мимику и реакцию на действия других. В итоге они обнаружили, что орангутанги, шимпанзе, бонобо и гориллы имеют как минимум 18 различных типов дразнящего поведения.

«Подобно поддразниванию детей, игривое поддразнивание обезьян включает в себя одностороннюю провокацию, ожидание ответа, при котором дразнящий смотрит в лицо цели, повторение и элементы неожиданности», — рассказала Изабель Лаумер, соавтор исследования.

Игривое поддразнивание в основном происходило, когда обезьяны были расслаблены, и имело сходство с поведением людей.