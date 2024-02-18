Циклон «Рикса» принес снегопад в Воронеж

— Не зря я рекомендовал вчера запомнить название циклона RIXA, так как он войдет в погодную историю Санкт-Петербурга. Циклон принес в Санкт-Петербург 17 февраля такие осадки (24 мм), которые стали по количеству вторыми после 26 декабря 2009 года (28 мм) за весь ряд инструментальных наблюдений в городе начиная с 1881 года, в течение всего зимнего периода, — заявил Александр Колесов. В Москве и Подмосковье в воскресенье, 18 февраля, в связи с метелью, которую принес циклон, объявлен желтый уровень погодной опасности.