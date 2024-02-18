Циклон «Рикса» принес снегопад в Воронеж

Днем воскресенья, 18 февраля, в Воронеже пошел сильный снег. На метеорологическую ситуацию в регионе оказал влияние атлантический циклон, получивший название «Рикса» (RIXA).
Ранее он засыпал снегом Санкт-Петербург и Москву. Госкомпания «Автодор» предупреждает водителей, что в ближайшие сутки на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области мокрый снег местами будет осложнять дорожную ситуацию.
— Во время снегопада держите повышенную дистанцию, снижайте скорость. Не спешите и не совершайте резких маневров. Если потребуется помощь, звоните *2323. И не забывайте следить за рекомендациями на информационных табло, — обратились к автомобилистам в компании.
Циклон «Рикса» пришел в Восточную Европу и Центральную Россию со стороны Северного моря. «Роскосмос» ранее опубликовал снимок метеорологического явления, сделанный аппаратом «Метеор-М»: В Санкт-Петербурге циклон «Рикса» накануне, 17 февраля, обновил суточный рекорд по количеству осадков, учитывая как февраль, так и январь. Об этом рассказал метеоролог Александр Колесов.
Всего в Северной столице за сутки выпало 24 мм осадков.
— Не зря я рекомендовал вчера запомнить название циклона RIXA, так как он войдет в погодную историю Санкт-Петербурга. Циклон принес в Санкт-Петербург 17 февраля такие осадки (24 мм), которые стали по количеству вторыми после 26 декабря 2009 года (28 мм) за весь ряд инструментальных наблюдений в городе начиная с 1881 года, в течение всего зимнего периода, — заявил Александр Колесов. В Москве и Подмосковье в воскресенье, 18 февраля, в связи с метелью, которую принес циклон, объявлен желтый уровень погодной опасности.
РИА «Воронеж» сообщало, что он также установлен в Воронежской области. В начале февраля Воронеж оказался во власти циклона «Ольга». А в конце декабря в регионе бушевал циклон «Ваня». Метеорологи подчеркивают — фактически у циклонов нет названий, а «имена» им за деньги присваивает конкретное учреждение.