Концерт рэпера Feduk отменили в Нижнем Новгороде

Концерт рэпера Feduk (12+) перенесли в Нижнем Новгороде на неопределенный срок. Об этом сообщили организаторы мероприятия в соцсетях.
Согласно информации, выступление должно было пройти в Milo Concert Hall 18 февраля. Однако концерт перенесли. О новой дате и месте проведения пока неизвестно.
Все, кто приобрел билеты, могут вернуть их через билетного оператора. Билеты можно и оставить, в таком случае они будут действительны на новую дату.
Ранее стало известно, что концерт исполнителя Xolidayboy вновь отменили в Нижнем Новгороде.