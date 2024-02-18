Замкомандующего 18-й армией скончался в госпитале Севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. Замкомандующего 18-й армии, гвардии полковник Магомедали Магомеджанов скончался в госпитале Севастополя от ранений, полученных в зоне специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале Общественной палаты республики Дагестан.
«В минувшую среду в госпитале города Севастополь от полученных в ходе боев ранений скончался гвардии полковник, командир 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного Флота, уроженец села Хлют Рутульского района Дагестана Магомедали Магомеджанов. На СВО он занимал должность замкомандующего 18-й армии», — говорится в сообщении.
Глава республики Сергей Меликов выразил соболезнования в связи с кончиной Магомеджанова, отметив, что он погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО, и эта военная операция стала для полковника четвертой.
Меликов отметил, что Магомеджанов ранее служил командиром 77 отдельной бригады в 177 отдельном полку морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии, которой недавно указом президента России Владимира Путина присвоено почетное наименование «гвардейской».
«В родном для полковника селе Хлют Рутульского района похороны прошли со всеми воинскими почестями», — добавил Меликов.