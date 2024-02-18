Гололед повалил больше сотни жителей Петербурга за один день

По подсчетам «Фонтанки», за медпомощью после падения на льду обратились как минимум 108 человек из разных районов города и пригорода. Люди падали у жилых домов, на тротуарах, у торговых центров и метро. Часть из них заработали травмы головы, ушибы и переломы, в основном рук и ног.