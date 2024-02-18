Гололед повалил больше сотни жителей Петербурга за один день

Более сотни жителей и гостей Петербурга пострадали из-за потепления в городе в субботу, 17 февраля. Подавляющее большинство подкосил гололед.
По подсчетам «Фонтанки», за медпомощью после падения на льду обратились как минимум 108 человек из разных районов города и пригорода. Люди падали у жилых домов, на тротуарах, у торговых центров и метро. Часть из них заработали травмы головы, ушибы и переломы, в основном рук и ног.
Некоторых после оказанной медпомощи отпускали домой, других же госпитализировали. Так, 78-летняя пенсионерка упала на льду возле дома на улице Белышева, возвращаясь из магазина, и теперь находится в тяжелом состоянии в больнице. Предварительно, ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб мозга с очагами контузии в лобных долях и перелом затылочной кости.
Были и те, кому прилетело сверху. Так, на 54-летнюю женщину упал лед с крыши дома на улице Маршала Захарова, когда она гуляла с собакой. Предположительно, наледь рухнула с балкона. Врачи диагностировали женщине сотрясение и ушиб шейного отдела позвоночника.
Снег свалился на голову 17-летнему молодому человеку в поселке Понтонный на Заводской улице, когда парень шел вдоль дома. Пострадавший отделался ушибом, однако было подозрение на сотрясение мозга. Полиция проводит проверку. Ушиб головы получила и 47-летняя жительница Красного Села. Ей тоже упал на голову снег. После оказания медпомощи женщину отпустили домой.
Больницам и травмпунктам не стоит расслабляться. Кратковременную оттепель, которая потопила Петербург накануне, сменит небольшой мороз в воскресенье, 18 февраля. Растаявшее замерзнет, на дорогах и тротуарах будет скользко.