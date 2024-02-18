Займемся этим. О 5 лучших способах провести выходные рассказали самарцам

По результатам опроса, проведенного сервисом SuperJob, за последние годы мало что поменялось. Виды отдыха остались традиционно консервативными. Среди лидеров — занятия спортом, его выбирают 25% среди опрошенных респондентов. На втором — прогулки на свежем воздухе, 21%. Каждый пятый выходные проводит с семьей и близкими, и считает, что именно так они лучше всего восстанавливают силы. Шашлыки, как символ отдыха, популярны в любое время года, прыгать у мангала готовы 15% отдыхающих. На пятом месте оказались любители просто выспаться. Столько же набрали любители проводить досуг на культурных мероприятиях.