Когда родители отказались покупать PlayStation: 14-летний школьник из Ленобласти вырастил в гараже 35 тысяч тюльпанов и продал их на 2 млн рублей

Восьмиклассник заработал крупную сумму благодаря своему увлечению. К 14 февраля он вырастил в гараже 35 тысяч тюльпанов и продал их! 14-летний Даня Крушницкий — обычный подросток из Сертолово Всеволожского района. Неплохо учится в школе, любит футбол и английский, обожает играть на приставке. С нее, кстати, все и началось. Однажды он попросил у родителей PlayStation 5, на что они ответили: «Хочешь — заработай». Даня согласился. Не без помощи отца, который работает в цветочной сфере, оборудовал теплицу на сорока квадратных метрах и закупил луковицы тюльпанов.