Когда родители отказались покупать PlayStation: 14-летний школьник из Ленобласти вырастил в гараже 35 тысяч тюльпанов и продал их на 2 млн рублей

Восьмиклассник заработал крупную сумму благодаря своему увлечению. К 14 февраля он вырастил в гараже 35 тысяч тюльпанов и продал их! 14-летний Даня Крушницкий — обычный подросток из Сертолово Всеволожского района. Неплохо учится в школе, любит футбол и английский, обожает играть на приставке. С нее, кстати, все и началось. Однажды он попросил у родителей PlayStation 5, на что они ответили: «Хочешь — заработай». Даня согласился. Не без помощи отца, который работает в цветочной сфере, оборудовал теплицу на сорока квадратных метрах и закупил луковицы тюльпанов.
НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ У ГОЛЛАНДЦЕВ!
— Выращивал тюльпаны по методу гидропоники, то есть не в земле, а на воде. В специальном гидропонном лотке луковицы насаживают на иголки и заливают водой (примерно так же, как дома на подоконнике выращивают зеленый лук. — Прим. ред.), — объясняет принцип выгонки тюльпанов Даня.
К слову, 80 процентов тюльпанов в Нидерландах выращивают именно таким способом. У Дани лотки — копии тех, что используют голландцы. Всего в его теплице их 291 — в каждый помещается около 120 луковок.
— В период укоренения воду в лотки надо постоянно подливать и пять раз поменять полностью, следя при этом за корневой системой, которая должна быть белой и чистой, — объясняет подросток, тягавший туда и обратно почти 300 тяжеленных лотков. — Затем заливается подкормка — кальциево-калиевая селитра, чтобы лист и стебель были жесткими, а бутон — большим и красивым.
Есть и еще нюансы. В гараже-теплице воздух должен постоянно циркулировать, равномерно распределяя тепло. Температуру надо поднимать постепенно — 9, 12, 15 градусов, чтобы цветок успевал адаптироваться. А еще свет: его включают строго на восемь часов — днем тюльпан напитывается, а ночью растет.
— Я заходил проверять сначала в восемь утра, перед школой. Потом после занятий и перед сном. Еще мы установили климатические датчики, поэтому через приложения я мог отслеживать показатели дистанционно, — рассказывает подросток.
Первым в теплице Дани распустился роскошный сорт «кунг-фу». Его посадили 21 ноября, а уже 28 января цветочек был как с картинки. Первый букет школьник, конечно же, подарил маме, остальная партия тут же, не без помощи отца, отправилась на оптовые склады, а затем уже в магазины и вазы. Выручка — 2 миллиона рублей!
— Сын отбил вложения семьи и заработал себе чистый миллион, — с гордостью говорит отец юного цветовода Максим. Правда, сам Даня, имея такие деньги на руках, не совсем понимает, что с ними делать.
— В следующем году хочу вырастить 200 тысяч тюльпанов, поэтому деньги еще понадобятся, — рассуждает Даниил, который, кажется, уже забыл, что его целью изначально была какая-то игровая приставка за 50−70 тысяч рублей.
ШКУРНЫЙ ВОПРОС.
Луковицы голландских тюльпанов (35 тысяч) — 700 тысяч рублей.
Гидропонные лотки (291 штука) — 73 тысячи рублей.
Опыт — бесценен.