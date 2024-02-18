19 февраля местами по Самарской области ожидается метель при видимости 500−1000 метров

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. 19.02.2024 местами по области ожидается метель при видимости 500−1000 м, усиление южного ветра 15−20 м/с, на дорогах снежные заносы».
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения, быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.
Избегайте внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений.
В условиях снежных заносов ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок.
Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:
— ограничить выход из зданий;
— если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
— не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
— ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
— опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
— уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
— машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
Будьте внимательны и осторожны!